15.04.2024 19:48 Дмитро Колонєй

Кирило Буданов спрогнозував, коли та де наступатиме Росія

Власними передбаченнями дій РФ очильник воєнної розвідки поділився із німецьким телеканалом ARD.



Кирило Буданов спрогнозував, коли та де наступатиме Росія



Як повідомляє РЕДПОСТ , керівник ГУОР МО УКраїни Кирило Буданов заявив німецькому ЗМІ: «Ми очікуємо активізації наступальних дій Росії наприкінці весни та на початку літа, особливо в районі Донбасу»,

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На його думку росіяни просунуться трохи ближче до Часів Яру.

«Вони рушать у бік міста Покровська». Місто розташоване приблизно за 70 кілометрів на північний захід від Донецька на сході України.

Він не очікує якихось серйозних змін на фронті до початку російського наступу. "Ситуація досить складна, але вона знаходиться під контролем". Попри оцінки різних військових експертів, Буданов також вважає за можливий український наступ цього року.

Також він поки не бачить змін у постачанні боеприпасів післі об'єднання зусиль європейських країн для закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів на світовому ринку.

Без постійної підтримки Україні буде «катастрофічно складно», каже Буданов. Він очікує значного підйому в оборонній промисловості Європи цього року. Буданов сподівається, що ЄС компенсує нестачу допомоги США.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що стало відомо, коли та як українці знищать Кримський міст.