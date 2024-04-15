    
Главная Новини Харкова Армія Кирило Буданов спрогнозував, коли та де наступатиме Росія
15.04.2024  19:48   Дмитро Колонєй

Кирило Буданов спрогнозував, коли та де наступатиме Росія

Власними передбаченнями дій РФ очильник воєнної розвідки поділився із німецьким телеканалом ARD.


Кирило Буданов спрогнозував, коли та де наступатиме Росія
Як повідомляє РЕДПОСТ, керівник ГУОР МО УКраїни Кирило Буданов заявив німецькому ЗМІ: «Ми очікуємо активізації наступальних дій Росії наприкінці весни та на початку літа, особливо в районі Донбасу»,
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
На його думку росіяни просунуться трохи ближче до Часів Яру.
«Вони рушать у бік міста Покровська». Місто розташоване приблизно за 70 кілометрів на північний захід від Донецька на сході України.
 
Він не очікує якихось серйозних змін на фронті до початку російського наступу. "Ситуація досить складна, але вона знаходиться під контролем". Попри оцінки різних військових експертів, Буданов також вважає за можливий український наступ цього року. 
 
Також він поки не бачить змін у постачанні боеприпасів післі об'єднання зусиль європейських країн для закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів на світовому ринку.
 
Без постійної підтримки Україні буде «катастрофічно складно», каже Буданов. Він очікує значного підйому в оборонній промисловості Європи цього року. Буданов сподівається, що ЄС компенсує нестачу допомоги США.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що стало відомо, коли та як українці знищать Кримський міст.

 

Тэги:  прогноз, буданов, наступ
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.02 Економіка та промисловість Змінилися ціни на молочку: у якій мірі та скільки це триватиме 22.02 Армія Кирило Буданов спрогнозував, коли буде новий контрнаступ ЗСУ та за яких умов 04.02 Економіка та промисловість В Україні подорожчають п'ять овочів: прогноз експертів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 