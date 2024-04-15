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15.04.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо овочевий салат з яєчною «локшиною»

Нетривіальний і апетитний рецепт.

 
Як пише РЕДПОСТ, "локшина" готується з тонких млинців, нарізаних смужками.
 

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Овочевий салат з яєчною «локшиною»

Продукти:

 

Для салату:

 

  • 200 г нашаткованої пекінської капусти,
  • 1 стручок болгарського перцю,
  • 1 червона або солодка біла цибулина,
  • 5 помідорів чері,
  • 2 ст. л. лимонного соку,
  • зелень.

Для млинців:

 

  • 2 яйця,
  • 1 ст. л. муки,
  • дрібка солі.

Для заправки:

 

200 мл йогурту без добавок,
1,5 ч. л. зернистої гірчиці,
0,3 ч. л. соусу табаско,
морська сіль.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Цибулю нарізати півкільцями
  2. Витиснути лимонний сік.
  3. Замаринрувати цибулю у лимонному соку.
  4. З яєць, солі та борошна приготувати однорідне рідке тісто
  5. Підсмажити два тонкі млинці на сковороді з маслом,
  6. Остудити млинці та нарізати тонкими смужками.
  7. Нарізати капусту.
  8. Тонко нарізати перець.
  9. Нарізати четвертинками томати
  10. Віджати замариновану цибулю,
  11. Капусту, перець, томат і цибулю змішати в миску,
  12. Додати яєчну «локшину»
  13. Залити заправкою.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ситну кавказьку хашламу на пиві.

 
 
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Тэги:  рецепт, салат, яйця, овочы
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