15.04.2024 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо овочевий салат з яєчною «локшиною»
Нетривіальний і апетитний рецепт.
Як пише РЕДПОСТ
, "локшина" готується з тонких млинців, нарізаних смужками.
Овочевий салат з яєчною «локшиною»
Продукти:
Для салату:
-
200 г нашаткованої пекінської капусти,
-
1 стручок болгарського перцю,
-
1 червона або солодка біла цибулина,
-
5 помідорів чері,
-
2 ст. л. лимонного соку,
-
зелень.
Для млинців:
-
2 яйця,
-
1 ст. л. муки,
-
дрібка солі.
Для заправки:
200 мл йогурту без добавок,
1,5 ч. л. зернистої гірчиці,
0,3 ч. л. соусу табаско,
морська сіль.
Покроковий рецепт приготування:
-
Цибулю нарізати півкільцями
-
Витиснути лимонний сік.
-
Замаринрувати цибулю у лимонному соку.
-
З яєць, солі та борошна приготувати однорідне рідке тісто
-
Підсмажити два тонкі млинці на сковороді з маслом,
-
Остудити млинці та нарізати тонкими смужками.
-
Нарізати капусту.
-
Тонко нарізати перець.
-
Нарізати четвертинками томати
-
Віджати замариновану цибулю,
-
Капусту, перець, томат і цибулю змішати в миску,
-
Додати яєчну «локшину»
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Залити заправкою.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ситну кавказьку хашламу на пиві.
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