    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо ефектну закуску на 8 Березня: Тюльпани з помідорів
23.02.2024  21:49   

Готуємо ефектну закуску на 8 Березня: Тюльпани з помідорів

Рецепт гарного частування на жіноче свято.

Як приготувати закуску Тюльпани з помідорів
 
Як пише РЕДПОСТ, перед вами проста у приготуванні страва, яка може стати окрасою столу.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 

Закуска "Тюльпани з помідорів"

Продукти:

 

  • 9 помідорів,
  • 1 пучок зеленої цибулі,
  • 2 яйця,
  • 100 г твердого сиру,
  • 2 зубчики часнику,
  • 3 ст. майонезу

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Відварити яйця
  2. Натерти яйця на тертці із сиром та часником.
  3. Змішати все з майонезом.
  4. Надрізати помідори хрест-навхрест
  5. Маленькою ложкою видалити м'якоть.
  6. Наповнити промідори сирною начинкою.
  7. Викласти на тарілку.
  8. Зробити стебла та листя із зеленої цибулі.

 

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ліниву ачму з моцарелою.

 

Тэги:  рецепт, закуска, 8 березня, тюльпани, квіти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.02 Кулінарні рецепти Готуємо ліниву ачму з моцарелою 20.02 Кулінарні рецепти Готуємо освіжаючий лимонний рис на сковороді 19.02 Кулінарні рецепти Готуємо салат з куркою, помідорами та селерою
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 