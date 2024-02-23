У три тисячі осель Харкова відновили газопостачання

Незважаючи на складні умови повної війни, робота з обслуговування газової інфраструктури продовжується без перерви. Сотні тисяч жителів та підприємств отримують блакитне паливо, забезпечуючи безперебійне функціонування міста. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Фахівці "Газмережі" провели комплексне обстеження понад 1 тисячі кілометрів газопроводів Харкова. Вони перевірили герметичність системи, виявили корозійні пошкодження, знайшли і усунули понад 500 витоків газу.

Аварійно-диспетчерська служба отримала понад 6,5 тисяч звернень за екстреним номером "104". Бригади оперативно реагують навіть на ворожі обстріли, забезпечуючи безпеку та усунення небезпеки витоків газу. За останні пів року вони зафіксували 57 пошкоджень газових мереж.

Газопостачання було відновлено приблизно до 3 тисяч осель. Більше половини таких відновлень – 1,9 тис. споживачів – відбулися з початку 2024 року, коли почастішали ракетні удари по Харкову.

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