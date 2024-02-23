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23.02.2024  22:56   

Харківські фотографи представили виставку «ЛЮТИЙ LIFE. ПАРАЛЕЛІ»

23 лютого 2024 року в Галереї Харківського Медіа ХАБу відбулося відкриття фотовиставки «ЛЮТИЙ LIFE. ПАРАЛЕЛІ».


Фото: РЕДПОСТ
Авторами виставки є українські фотожурналісти з Харкова Сергій Козлов і Василь Голосний. У виставці також використані фото з харківських архівів.
 
Ідея створення виставки належить Габріелю Михайлову, а концепція розроблена командою Харківського Медіа ХАБу спільно з авторами фото.
 
Кураторка виставки — Юлія Нармунцева.
 
"Ми живемо своє єдине життя в час, який ламає всі звичні уявлення та руйнує сталі та зрозумілі речі. Паралелі, які ще вчора існували для нас виключно в історичному контексті, залізом ворожих ракет, снарядів, сколками скла та бетону пронизують тонку тканину буття, і ми усвідомлюємо: минуле життя вже ніколи не повернеться. Паралелі з Другою світовою, паралелі майданів та станцій метро, полів і бездонного неба, поглядів і шляхів, міст і сіл, життя і смерті - попри всі закони — перетнулись для нас в одній точці, місці і часі, де ми є. Те, ким ми насправді є, й визначає наші координати. Те, яким ми бачимо світ з цієї точки, й визначає, яким він має шанс стати. Після. Минуле, сьогодення і майбутнє — всі паралелі часів також перетинаються тут, де ви стоїте саме зараз.
 
Згадуйте, діставайте з родової пам’яті страшне і прекрасне. Вдивляйтесь в кожне фото і знаходьте в тому, як вони згруповані очевидні і приховані паралелі і історії нашого лютого життя. Задавайте собі питання, які, можливо, ще ніколи не задавали і мрійте про те, про що ніколи собі не дозволяли. Цінуйте цю мить, яка, поки ви це читаєте, вже стала часткою нелінійного часу.
Бо воно в нас єдине — це наше життя" - розповідають організатори про ідею виставки.
 
Виставку можна відвідати за адресою Майдан Свободи, 5, ДЕРЖПРОМ, 5 під'їзд. 
 
Час роботи: понеділок - субота, з 11 до 18 годин. Виставка експонуватиметься до 23 березня 2024 року.


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Тэги:  харків, виставка
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