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24.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 лютого на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 0–2° морозу, вдень 4–6° тепла.

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Народні прикмети

  • Довгі бурульки сповіщають про пізню весну.
  • Якщо цього дня ви почули грім, то погода буде вітряною.
  • Якщо снігопади не припиняються, то потеплішає лише у травні.
  • Якщо 24 лютого стоїть морозна погода, березень буде теплим.
  • Багато зірок видно вночі – до ясної й безвітряної погоди.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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