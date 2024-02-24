24.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 лютого на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 0–2° морозу, вдень 4–6° тепла.

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Народні прикмети

Довгі бурульки сповіщають про пізню весну.

Якщо цього дня ви почули грім, то погода буде вітряною.

Якщо снігопади не припиняються, то потеплішає лише у травні.

Якщо 24 лютого стоїть морозна погода, березень буде теплим.

Багато зірок видно вночі – до ясної й безвітряної погоди.