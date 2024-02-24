Прогноз погоди у Харкові на 24 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
24 лютого на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 0–2° морозу, вдень 4–6° тепла.
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День підходить для ініціатив та творчих проектів, проте не сприяє пошуку спільної мови з оточуючими.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
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