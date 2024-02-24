24.02.2024 06:45 Рита Парфенова

Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День підходить для ініціатив та творчих проектів, проте не сприяє пошуку спільної мови з оточуючими.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну треба бути тричі обережним – особливо у всьому, що стосується ризикованих проектів та авантюр. Зірки кажуть, що на успіх у цей день покладатися не слід, є ризик зазнати нищівного краху. Отже, якщо раптом Овну здасться, що шанс сам пливе до нього в руки, йому не варто ризикувати. Найрозумніше почекати час, відклавши проект на потім: згодом ситуація зміниться, і Овен зможе повернутися до того, що задумав.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ентузіазм Тельця здатний призвести до зворотного результату. Замість того, щоб просуватися вперед, Телець зі своїм старанним прагненням може викликати в оточуючих роздратування, і це гальмуватиме всі його починання. Щоб такого не сталося, зірки радять Тельцю поберегти свої сили та провести день у спілкуванні з близькими людьми. Ну а якщо ситуація вимагатиме від Тельця активності, намагатиметься не виявляти зайвої запопадливості.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам розслабитися і добре відпочити. Їм це просто необхідно, щоб відновити виснажений запас енергії та життєвих сил! Щоправда, розраховувати на розуміння оточуючих не доводиться, а отже, Близнюкам доведеться вигадати, як імітувати діяльність без шкоди для себе та інших. Можливо, частину своїх обов'язків вдасться перекласти на плечі інших, а іншу взагалі відкласти в далеку скриньку. Нехай Близнюків це не обтяжує: вже днями вони візьмуться за справи з новими силами!

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку необхідно струснути. Таке враження, що йому все байдуже! Насправді ж емоції Рака притупила рутина, і якщо він зуміє внести різноманітність у свої дні, то пожвавить і згаслий ентузіазм. Можливо, є сенс відкласти на час усі справи та вирушити кудись на відпочинок. Або ж навпаки – взятися за новий проект, який обіцяє нові перспективи. Нехай навіть ці перспективи зрозумілі не до кінця, невелика авантюра піде на користь Раку, повернувши йому свіже сприйняття «тут і зараз».

Лев (24 липня – 23 серпня)

Будь-який механізм, гвинтиком якого є Лев (чи то родина, робота чи щось ще), здатний раз у раз давати прикрі збої. І хоча ці збої полягатимуть переважно в дрібницях, вони можуть сильно відволікати Лева, заважаючи зосередитися. Як результат, йому буде складно похвалитися хорошими результатами цього дня. Втім, навряд чи хтось із оточуючих, навіть начальство, чекатиме від Лева подвигів на тлі загальних пробуксувань та проблем.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки категорично не рекомендують Діві діяти поодинці! Це день, коли самостійно вона нічого не вирішить, а якщо спробує, то результат виявиться плачевним. Так що якщо Діва захоче вирішити якесь важливе питання, їй хоч-не-хоч доведеться обговорити його з оточуючими, вислухати їхню думку, знайти компроміс. Однак результат буде коштувати витрачених зусиль: такий, здавалося б, складний шлях виявиться значно ефективнішим за прямий.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам не слід лізти в авантюри – і в роботі, і в особистому житті, і в будь-яких інших справах. Скрізь, де вони хоч трохи розраховують на удачу, їх можуть чекати збої: удача візьме собі відгул. Втім, щоб уникнути неприємностей, Терезам досить не ризикувати, у всьому дотримуючись перевіреного, консервативного курсу. Або зайнятися простими справами: робити їх все одно колись треба, а помилки в них не надто страшні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону не варто покладатися лише на себе – самовпевненість може призвести до помилок та збоїв. У цей день Скорпіон може легко не помітити того, що знаходиться прямо в нього перед носом, або помилитися в елементарному питанні. Зате Скорпіон чудово вдасться працювати в парі: якщо хтось із близьких людей люб'язно погодиться контролювати його, Скорпіон стане куди більш уважним і менш розсіяним.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцеві не варто братися за великі проекти за участю інших - йому навряд чи вдасться їх здійснити. Те саме стосується і будь-яких спільних починань. Єдина людина, на яку Стрілець може хоча б трохи покластися, - це вона сама, а значить, є сенс зосередитися на тих проектах, де він особисто за все відповідає. І де йому за всього бажання ніхто не зможе перешкодити.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки радять Козерогу влаштувати презентацію свого проекту або навіть самого себе: оточуючі відмінно до цього віднесуться! День схиляє Козерога до того, щоб говорити мовою образів та емоцій, – а це саме та мова, яку всі навколо сприймуть на «ура». Іншими словами, Козерогу не варто завантажувати мозок слухачів цифрами та фактами. Досить яскравих, заразливих емоцій – і люди за ним охоче підуть!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію слід приготуватися до того, що далеко не все виявиться таким, як здається на перший погляд. При цьому сюрпризи можуть бути приємними, так і не дуже. Наприклад, можуть виникнути несподівані труднощі та пробуксування у справах, які Водолій вважав давно вирішеними. У той же час якісь складні питання можуть вирішитися самі собою, як за помахом чарівної палички. Іншими словами, протягом дня Водолію варто тримати руку на пульсі і бути готовим до будь-яких несподіваних поворотів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День не схиляє Риб аналізувати чи вдаватися до подробиць. Риби можуть на ходу приймати рішення або відкидати ідеї, підкоряючись лише внутрішньому пориву. Однак зірки попереджають їх, що опиратися на інтуїцію не варто. Передчуття, швидше за все, виявляться оманливими, а ґрунтовані на них рішення – невірними. Щоб уникнути можливих ускладнень та неприємностей, Рибам не слід рубати з гарячого. І тим більше не ставити крапку в якомусь важливому питанні.