24.02.2024 07:30 Рита Парфенова

24 лютого: календар, прикмети, традиції та заборони дня

24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабну війну проти України

президент росії володимир путін у ніч проти 24 лютого оголосив про початок війни проти України, назвавши її "спеціальною військовою операцією" на Донбасі.



24 лютого 2022 року о 3:40 ранку російська танкова колона вдерлася в Україну на територію Луганської області.



Після 5:00 Росія запустила крилаті та балістичні ракети по аеродромах, військових штабах і складах у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку, Дніпрі, Василькові. Сталися вибухи в Києві, Харкові, Одесі та на Донбасі.



Після 06:30 російські війська вдерлися в Україну сухопутним шляхом поблизу міста Харкова. О 07:40 ВВС з посиланням на інші джерела повідомило, що російські війська увійшли в Україну також із території Білорусі. Українські прикордонні сили повідомили про атаки на об'єкти в Луганську, Сумах, Харкові, Чернігові та Житомирі, а також наступ з боку окупованого Криму.



Війська окупантів намагалися наступати з півночі, сходу та півдня, обстрілюючи з артилерії та з повітря мирні міста по всій Україні. Ракетні удари РФ по всій території країни продовжуються і зараз, окупанти атакують цивільні об'єкти. З жовтня РФ також б'є українськими містами дронами-камікадзе іранського виробництва.

На піку свого просування у березні 2022-го росія окупувала близько 27% території України, включаючи раніше анексований Донбас та Крим, проте до грудня ця цифра скоротилася до 18%. Весною українські Збройні Сили вибили окупантів з північної частини країни, а вони відступили через Білорусь. На початку вересня ЗСУ змусили російську армію та їхніх найманців тікати з частково окупованої території Харківської області. Окупантам не вдалося захопити сам Харків, який знаходиться за 30 кілометрів від російського кордону, тому місто регулярно обстрілювали спочатку з артилерії, а потім ракетами, зруйнувавши мікрорайон Північна Салтівка.

З початку повномасштабної війни понад 8 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки та шукати тимчасове притулок у країнах Європи. За підтримки світової спільноти ЗСУ успішно протистоять загарбникам і поступово вибивають російських окупантів зі своєї території. За даними українського Генштабу, за перший рік повномасштабної війни росіяни втратили понад 145 тисяч військових та мобілізованих. На сьогодні втрати ворога склади більше 400 тисяч осіб.

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У 1313 році народився Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор першого «еротичного» роману «Декамерон».



1446 – у бельгійському місті Брюгге було проведено першу з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського живописця Яна ван Ейка. Спробувати щастя отримати грошовий приз міг кожен, хто купив квиток. Збір був призначений для бідняків. Після цього в Бельгії проводилися всілякі лотереї, завдяки яким були збудовані каплиці, богадільні, водні канали та портові споруди.



1582 – папа римський Григорій XIII видав буллу про перехід на новий, астрономічно вірніший календар. Цей календар стали називати «григоріанським» на відміну від колишнього, «юліанського», запровадженого ще 45 року до нашої ери Юлієм Цезарем.



1786 – народився Вільгельм Грімм, казкар. Саме Вільгельм займався літературною обробкою зібраних братами казок та переказів, найвідоміші з яких «Кіт у чоботях», «Бременські музиканти».



1839 – Вільям Отіс отримує патент на паровий екскаватор.



1917 – народилася Тетяна Яблонська, українська художниця, Народний художник СРСР, Герой України.



1932 – народився Мішель Легран, композитор, джазовий піаніст та диригент, творець кіномюзиклу «Шербурзькі парасольки».



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1942 – розпочинає роботу радіостанція «Голос Америки».



1955 – народився Стів Джобс, американський інженер та підприємець, співзасновник та генеральний директор американської корпорації Apple Inc.



1959 – народився Володимир Горянський, український актор та телеведучий.



1961 – урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі.



1966 – народився Біллі Зейн, американський актор («Титанік», «Клеопатра», «Снайпер», «Мертва вир»).



1986 – випущено 250-тисячний автомобіль «Запорожець».



1988 – оперний геній Лучіано Паваротті виконував партію Неморіно в опері Доніцетті «Любовний напій» у берлінському театрі «Німецька опера». Після виконання його 165 разів викликали на сцену та аплодували протягом 1 години 7 хвилин.



1991 – війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку та Кувейті.



2011 – київське «Динамо» у себе вдома, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського перемогло «Бешикташ» з рахунком 4:0, пройшовши в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Євген, Микола, Олександр, Тарас, Федір.

за Юліанським календарем: Влас, Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Захар, Матвій, Порфирій.