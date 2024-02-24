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24.02.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районі Синьківки Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
 
Під артилерійський вогонь російських окупантів потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборанта- гастролера з Луганщини було викрито у Харківській області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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