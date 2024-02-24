24.02.2024 08:00 Віталій Хінєвіч
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районі Синьківки Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає
військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
Під артилерійський вогонь російських окупантів потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що колаборанта- гастролера з Луганщини було викрито
у Харківській області.
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