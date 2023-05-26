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26.05.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Рецепт тосту зі скумбрією

Пряний майонез із хріном та хрусткі лимонні овочі нададуть свіжий смак літній закусці, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
 
  • 1,5 столові ложки майонезу;
  • 1,5 столові ложки приготовленого хрону, злити воду, якщо він водянистий;
  • дрібно натерта цедра та сік 1 невеликого лимона;
  • 1 невеликий огірок, нарізаний скибочками;
  • 3-5 редисок, тонко нарізаних;
  • 1 невелика цибуля-шалот, тонко нарізана (за бажанням);
  • дрібна сіль (за бажанням);
  • 2 шматочки хрусткого хліба, підсмажених за бажанням;
  • 1 банка скумбрії у воді чи олії;
  • кілька листочків свіжої петрушки;
  • свіжемелений чорний перець.

Крок 1

У невеликій мисці змішайте майонез, хрін та цедру лимона.

Крок 2

В іншій маленькій мисці змішайте огірок, редиску, цибулю-шалот, якщо використовуєте, і лимонний сік. Приправте щіпкою солі, якщо хочете, і перемішайте.

Крок 3

Викладіть хліб на тарілку. Змастіть обидві скибочки майонезом з хроном. Відкрийте банку зі скумбрією і за допомогою вилки перекладіть рибне філе на хліб, за бажання злегка вдавивши їх у хліб. Посипте лимонними овочима, петрушкою та меленим чорним перцем і подавайте.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати ароматні коржики з сиром та медом.
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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