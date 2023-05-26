26.05.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Рецепт тосту зі скумбрією
Пряний майонез із хріном та хрусткі лимонні овочі нададуть свіжий смак літній закусці, передає РЕДПОСТ .
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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1,5 столові ложки майонезу;
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1,5 столові ложки приготовленого хрону, злити воду, якщо він водянистий;
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дрібно натерта цедра та сік 1 невеликого лимона;
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1 невеликий огірок, нарізаний скибочками;
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3-5 редисок, тонко нарізаних;
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1 невелика цибуля-шалот, тонко нарізана (за бажанням);
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дрібна сіль (за бажанням);
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2 шматочки хрусткого хліба, підсмажених за бажанням;
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1 банка скумбрії у воді чи олії;
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кілька листочків свіжої петрушки;
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свіжемелений чорний перець.
Крок 1
У невеликій мисці змішайте майонез, хрін та цедру лимона.
Крок 2
В іншій маленькій мисці змішайте огірок, редиску, цибулю-шалот, якщо використовуєте, і лимонний сік. Приправте щіпкою солі, якщо хочете, і перемішайте.
Крок 3
Викладіть хліб на тарілку. Змастіть обидві скибочки майонезом з хроном. Відкрийте банку зі скумбрією і за допомогою вилки перекладіть рибне філе на хліб, за бажання злегка вдавивши їх у хліб. Посипте лимонними овочима, петрушкою та меленим чорним перцем і подавайте.
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