25.05.2023 21:40 Віталій Хінєвіч

Рецепт ароматних коржиків з сиром та медом

Подані з рідким медом, коржі стануть чудовим пізнім сніданком, закускою чи десертом, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

120 мл теплої води;

7 г швидкодіючих сухих дріжджів;

300 г пшеничного борошна;

1 щіпка дрібної солі;

6 столових ложок соняшникової олії;

80 мл молока;

2 столові ложки цукрового піску;

170 г сиру або сиркової маси;

мед, для поливання.

Крок 1

У великій мисці змішайте воду та дріжджі. Через 10 хвилин суміш має стати пінистою. Якщо суміш здається сухою, додайте прохолодну воду по 1 чайній ложці за один раз; якщо вона здається липкою, додайте ще трохи борошна. Вимішуйте тісто, доки воно не стане м'яким і гладким, близько 5 хвилин. Накрийте миску чистою вологою тканиною і дайте тісту піднятися при кімнатній температурі протягом 1 години або доти, доки воно не збільшиться майже вдвічі по розміру. (В якості альтернативи накрийте тісто та поставте в холодильник на ніч.)

Крок 2

Злегка присипте робочу поверхню борошном і викладіть тісто. Розділіть тісто на 6 рівних частин та розкатайте тісто в коло шириною 20 см. Розподіліть шосту частину сиру, близько 25-30 г у центрі. Складіть сторони кола до центру 7-8 разів, злегка перекриваючи їх. Тісто має покривати сир. Потім притисніть заповнене коло тіста руками або використовуйте качалку, щоб обережно притиснути коржик. Повторіть з тістом і сиром, що залишилися.

Крок 3

У великій сковороді на середньому вогні розігрійте 1 столову ложку олії, доки вона не почне мерехтіти. Покрутіть сковороду так, щоб масло покрило дно, і помістіть один коржик в сковороду. Обсмажуйте до золотаво-коричневого кольору знизу, від 2 до 4 хвилин, потім переверніть і готуйте до золотаво-коричневого кольору з іншого боку, ще від 2 до 4 хвилин, регулюючи вогонь за необхідності. Перекладіть на тарілку і обсмажте всі інші заготовки.

Крок 4

Готову страву подавайте теплою разом з медом.



