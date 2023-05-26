Прогноз погоди у Харкові на 26 травня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.
Якщо комарів мало, то залишок травня буде сухим.
Якщо травневий дощ починається великими краплями, то триватиме недовго.
Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате, до чого ви йшли останнім часом. Навряд чи все, за що ви сьогодні візьметеся, буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.
У народному календарі 26 травня зветься Лукер'ї-Комарниці.
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