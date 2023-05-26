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26.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 травня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.

дощ парасолька
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +15°...+20°C (відчувається як +17°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
 
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 74%. Температура повітря +22°...+22°C (відчувається як +25°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 52%. Температура повітря +20°...+18°C (відчувається як +23°C). Вітер  північний, 4 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У п'ятницю, 26 травня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

Якщо комарів мало, то залишок травня буде сухим.
Якщо травневий дощ починається великими краплями, то триватиме недовго.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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