24.05.2023 21:40 Віталій Хінєвіч

Як приготувати пиріг зі свіжими фруктами

Пиріг вийде смачним і не дуже солодким, та стане ідеальним десертом в спеку, передає РЕДПОСТ .

Для приготування мигдального пирога знадобиться:

225 г несоленого вершкового масла кімнатної температури плюс ще трохи для змащування форми;

200 г перетертого мигдалю;

180 г цукру;

1 чайна ложка розпушувача;

1/2 чайної ложки мигдального екстракту;

1/4 чайної ложки дрібної солі;

6 яєць;

155 г просіяного борошна;

цукрова пудра для подачі (за бажанням);

свіжі фрукти.

Крок 1

Помістіть решітку всередину духовки та розігрійте до 180 градусів. Злегка змастіть маслом форму, застеліть пергаментом дно і злегка змастіть пергамент.

Крок 2

У стаціонарному міксері з насадкою-лопаткою або за допомогою великої миски та ручного міксера збийте масло, перетертий мигдаль, цукор, розпушувач, мигдальний екстракт і сіль на середній швидкості, поки вони добре не змішаються і не стануть однорідними, близько 5 хвилин.

Крок 3

Додайте яйця по одному, добре збиваючи після кожного додавання. Після того, як ви додали останнє яйце, збивайте тісто на середній швидкості близько 30 секунд. У цей момент воно виглядатиме трохи розділеним, і це нормально.

Крок 4

Якщо ви використовуєте стаціонарний міксер, розблокуйте чашу. Використовуючи силіконову лопатку, частково вмішайте муку. Закрийте чашу і перемішайте на низькій швидкості, доки тісто не стане однорідним, близько 30 секунд.

Крок 5

Перекладіть тісто у підготовлену форму і за допомогою невеликої лопатки чи ножа розрівняйте поверхню. Випікайте від 40 до 55 хвилин або до тих пір, поки пиріг не пружинить при легкому натисканні в центрі, а верх не стане темно-золотистим.

Крок 6

Остудити пиріг у формі на решітці протягом 30 хвилин, зніміть пергаментний папір та переверніть на лицьову сторону. Дайте охолонути ще близько 20 хвилин або поки не стане теплим. Подавайте відразу або за кімнатної температури з цукровою пудрою і свіжими фруктами зверху.



