24.05.2023 21:00 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці повідомили, як відбуваються пошуки зниклої на Харківщині дворічної дівчинки

Вже добу правоохоронці та волонтери проводять ретельні пошукові заходи зниклої Віолетти Мужечук. На розшук дівчинки залучені сили та заходи поліції, ДСНС, кінологи, водолази, волонтери, працівники лісового господарства, мешканці села та прилеглих населених пунктів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Начальник ювенальної превенції Чугуївського райуправління поліції Чигринов Олександр розповів, що вчора на лінію 102 надійшло повідомлення про зникнення дитини, мешканки села Скрипаї Чугуївського району. Одразу на місце події вирушили працівники Чугуївського РУП та відділу поліції № 2 Чугуївського РУП та розпочали пошуки.

«Усю ніч поліцейські перевіряли будівлі, подвір'я, покинуті дома, колодязі, тощо», - наголосив Олександр Чигринов.

Як розповіла Тетяна Лисак, староста округу, до якого належить село Скрипаї Слобожанської селищної ради, родина багатодітна. Батько сім'ї наразі захищає країну від російських загарбників, а мама доглядає діток вдома.

«23 травня дівчинка гуляла у дворі зі своїм братом-близнюком. Мама помітила, що хлопчик прибіг до хати, а дівчинки немає. Про це вони одразу повідомили у поліцію, викликали ДСНС. Відразу почалися пошуки», - зазначила Тетяна Лисак.

Вже майже добу понад 300 поліцейських, 70 волонтерів та 50 працівників ДСНС шукають дитину. Правоохоронці прочесали весь ліс неподалік будинку зниклої дитини, місцевість, водоймище. До пошуку підключені волонтери пошуково-рятувальних загонів “Мілена” та “Щит”.

Волонтер пошукового загону “Щит” Ольга також приєдналася до пошуків разом зі своїм собакою, яка навчена шукати людей.

«Наші кінологи працювали з ночі, пройшли здовж річки. Вони з собаками декілька годин відпрацьовували ліс квадрат за квадратом. Шукаємо, як шукаємо завжди. Співпрацюємо з поліцією та ДСНС, - розповіла волонтерка організації “Щит”.

Наразі пошуки тривають, працівники поліції проводять опитування та подворовий обхід мешканців села. Перевіряють всі будівлі, подвір'я, покинуті дома, колодязі тощо.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про Віолетту Мужечук, просимо повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом.



