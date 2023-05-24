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24.05.2023  20:20   Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Правоохоронці помітили громадянина, який побачивши їх різко змінив шлях свого прямування.

зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 24 травня під час патрулювання Індустріального району правоохоронці помітили чоловіка, який, побачивши їх, змінив свій маршрут.
 
Така нетипова поведінка здивувала охоронців порядку, тому вони звернулись до нього для перевірки.
 
Під час перевірки документів було встановлено, що громадянин перебуває у розшуку за причетність до скоєння злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.
 
Патрульні передали громадянина слідчим.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через ДТП у Харківській області постраждала дитина.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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