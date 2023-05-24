24.05.2023 19:45 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов зустрівся з головою правління НАК «Нафтогаз України»

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з головою правління НАК «Нафтогаз України» Олексієм Чернишовим, передає РЕДПОСТ .

Під час спілкування вони обговорили майбутній опалювальний сезон.

«Дякую панові Олексію за конструктивний діалог та всебічну підтримку Харкова. Заручившись гарантіями, можу з упевненістю сказати, що наступної зими наше місто буде з гарячою водою та теплом», - прокоментував результати зустрічі Ігор Терехов.



