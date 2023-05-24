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24.05.2023  19:45   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов зустрівся з головою правління НАК «Нафтогаз України»

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з головою правління НАК «Нафтогаз України» Олексієм Чернишовим, передає РЕДПОСТ .

 
Під час спілкування вони обговорили майбутній опалювальний сезон.
 
«Дякую панові Олексію за конструктивний діалог та всебічну підтримку Харкова. Заручившись гарантіями, можу з упевненістю сказати, що наступної зими наше місто буде з гарячою водою та теплом», - прокоментував результати зустрічі Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова зацікавлена у продовженні реалізації проекту «Smart city».
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  ігор терехов, харків, нафтогаз україни
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