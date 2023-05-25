25.05.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 25 травня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Нічний сильний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 76%. Температура повітря +16°...+18°C (відчувається як +17°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 88%. Температура повітря +19°...+21°C (відчувається як +20°C). Вітер півночно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +20°...+18°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У четвер, 25 травня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

Червоний світанок обіцяє посушливе літо.

Якщо на горобині багато квітів, то варто чекати хорошого врожаю.

На ставках з’явилося листя білого латаття – заморозків більше не буде.

Сині хмари увечері обіцяють зміну погоди.



