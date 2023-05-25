25.05.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Переважна більшість людей сьогодні відчуватиме дивне бажання, як у казці, зробити те, що не знаю що, і піти туди, не знаю куди.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен ризикує пережити почуття розчарування стосовно чогось чи когось. Можливо навіть, що цим «кимось» виявиться він сам! Вибити його з колії і змусити переживати здатна будь-яка дрібниця чи невелика критика збоку. Зірки радять Овну не витрачати нервові клітини на дрібниці та, головне, не намагатися вирішувати проблеми радикально. Пам'ятайте, що найкращий засіб від головного болю – це все ж таки не гільйотина, а анальгін.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець зможе сповна насолодитися кожною хвилиною! Відвернувшись від справ, він порине в «тут» і «зараз». Цього дня Телець не налаштований поспішати – він перебуває в гармонії зі світом і зможе сповна відчути, що таке справжні почуття та справжнє життя. Навіть невідкладні справи навряд чи здатні вивести Тельця із споглядального, медитативного настрою – швидше за все, Телець знайде спосіб відкласти їх.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки здатні раз у раз дратуватися по дрібницях. Саме з дрібниць - великі проблеми (якщо раптом вони зустрінуться на шляху) Близнюки зуміють зустріти стоїчно. Що ж до невеликих накладок, то тут Близнюки здатні дати волю почуттям: їхня реакція буде подібна до стрільби з гармати по бідних горобцях. Тож краще Близнюкам поринути у вирішення серйозних питань. Причому бажано тих, які їм під силу вирішити поодинці.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак здатний підкорити своєю чарівністю всіх! День наділяє його вмінням заражати своїми емоціями оточуючих, що робить його чудовим промовцем. Якщо Рак планував поділитися з кимось своїми проектами, захопити ідеями чи просто порозумітися, кращого моменту для цього йому не придумати! І нехай він схильний перебільшувати та фантазувати прямо на ходу – саме це і стане його чарівним ключем до серця оточуючих.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев здатний взятися за безліч важливих і цікавих справ! Особливо його залучатимуть проекти, пов'язані з облаштуванням особистого простору: будинки, дачі, машини. У Лева буквально сверблять руки в бажанні щось в них поміняти! Однак не встигне він взятися за реалізацію однієї ідеї, як на зміну їй прийде ще й ще… За міркуваннями про те, яка з них краща, Лев навряд чи зможе довести хоча б одну до кінця.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Чи не найкращий день для вирішення серйозних питань. Зірки не схилятимуть Діву до того, щоб корпіти над підручниками або займатися іншими справами, які потребують уваги. Зате її яскрава фантазія не знатиме перешкод! Діві буде важко протистояти бажанню викинути щось екстравагантне або просто втекти від рутини в барвистий світ своїх мрій. Та й навіщо чинити опір тому, що дарує стільки позитивних емоцій?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам навряд чи вдасться уникнути плутанини, пов'язаної з грошима! Можливо, вони непомітно перевищили свій бюджет, зробили не ту покупку або існує неясність з їх рахунком у банку. З'ясуватися може будь-що, і Терези повинні бути до цього готові. Але чого не треба робити точно, так це намагатися самостійно виправити ситуацію – повірте, буде тільки гірше. Якщо ж Терези не можуть чекати, їм доведеться довірити комусь контроль над своїм гаманцем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону може спасти на думку ідея, як найрадикальнішим чином змінити своє життя! Ці грандіозні плани можуть стосуватися кар'єри, особистого життя чи інших галузей. Однак навіть якщо ці задумки здадуться Скорпіону геніальними, зірки радять йому стримати свій запал: є велика ймовірність того, що Скорпіон сприймає бажане за дійсне. Дайте можливість своїм революційним ідеям визріти або відкладіть їх на потім.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцеві не варто навіть братися за справи, в яких він не відчуває впевненості у своїх силах. А таких справ, на жаль, буде більшість. День не підходить для вирішення складних завдань і тим більше запуску нових проектів: Стрілець просто не зможе орієнтуватися в обстановці, що швидко змінюється. Зате у Стрільця буде напрочуд світлий погляд на світ, здатний побачити сонце навіть крізь щільні хмари.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки радять Козерогу згадати про свої напівзабуті мрії. А може ситуація сама нагадає про них. У будь-якому випадку, Козерогу варто поринути у світ фантазій, в якому немає кордонів і можливо все. Його мислення буде яскравим та образним, а творчий потенціал – на великій висоті. Творити, вигадувати, ширяти на крилах мрії - ось те, що здатне зробити Козерога по-справжньому щасливим! На відміну від роботи та нудних буденних справ.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки радять Водолію серйозніше ставитись до своїх снів! Вони обіцяють бути яскравими як ніколи, а межа між ними та реальністю – на диво хисткою. Іншими словами, яким би не був сон – навіть зовсім фантастичним – зірки радять Водолію,прокинувшись, зазирнути в Сонник і пошукати в ньому відповіді на свої запитання. Можливо, сон дасть вам цінну пораду, а може бути зовсім виявиться віщим!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби нарешті зможуть вгамувати свою спрагу спілкування! День схиляє їх до того, щоб шукати порятунку від рутини там, де життя б'є ключем. Але під лежачий камінь вода не тече, і якщо Риби хочуть повеселитися, їм слід подбати про це заздалегідь: зробити пару дзвінків, переконатися, що вони включені до списку запрошених на вечірку. І головне – не діяти поодинці там, де є можливість зібрати разом купу друзів.



