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27.05.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 27 травня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вдень короткочасний дощ, гроза

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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +16°...+21°C (відчувається як +17°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +23°...+24°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +21°...+18°C (відчувається як +22°C). Вітер  північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У суботу, 27 травня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

В давні часи цього дня очікували, як закінчення будь-яких холодів. Але якщо день видавався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа.
Якщо помітили в небі стрижів, то останні дні травня будуть спекотними.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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