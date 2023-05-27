27.05.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 27 травня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вдень короткочасний дощ, гроза

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +16°...+21°C (відчувається як +17°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +23°...+24°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 48%. Температура повітря +21°...+18°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У суботу, 27 травня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

В давні часи цього дня очікували, як закінчення будь-яких холодів. Але якщо день видавався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа.

Якщо помітили в небі стрижів, то останні дні травня будуть спекотними.



