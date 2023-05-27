Прогноз погоди у Харкові на 27 травня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вдень короткочасний дощ, гроза
В давні часи цього дня очікували, як закінчення будь-яких холодів. Але якщо день видавався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа.
Якщо помітили в небі стрижів, то останні дні травня будуть спекотними.
Якщо ви хочете провести день спокійно та гармонійно, то зірки радять вам по можливості взагалі не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вдень короткочасний дощ, гроза
Щороку в останню суботу травня в Україні відзначається День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
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