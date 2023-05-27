27.05.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо ви хочете провести день спокійно та гармонійно, то зірки радять вам по можливості взагалі не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи.



Фото з відкритих джерел

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен не буде налаштований на трудові подвиги. Навпаки, він може відчувати занепад сил, і навіть термінові справи буде схильний робити недбало. День пройде у нього під гаслом: «Не відкладай на завтра те, що можна відкласти на післязавтра». Отже, якщо у Овна є можливість розслабитися, варто цією можливістю скористатися – працівник з нього все одно не найкращий, а от відпочити йому не завадить.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю слід бути обережнішим: можливий гострий конфлікт! Телець буде налаштований по-бойовому, нервово та непримиренно реагуючи на все, що відбувається довкола. Через це між ним і оточуючими можуть раз у раз проскакувати іскри, а там і до грози недалеко! Щоб не наробити справ, про які потім доведеться шкодувати, Тельцю варто направити свою енергію в якесь корисне русло. Щось на кшталт «дрів на місяць наколоти, на рік кави намолоти» тощо. Після таких трудових подвигів йому буде не до сварок!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Настрій Близнюків може штормити, показуючи то мінус, то плюс. Гнів, радість, смуток, байдужість, прихильність, несподівана симпатія – будь-які кольори та відтінки емоцій можуть змінюватися з небаченою швидкістю. Якісь із них будуть викликані зовнішніми подіями, інші – переживаннями самих Близнюків. Щоб не стати слухняною іграшкою своїх почуттів, Близнюкам необхідно контролювати емоції. Ну, чи хоча б намагатися.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак здатний витратити день на дрібниці – проте йому самому вони дрібницями здаватися не будуть. Зірки схиляють його до того, щоб перебільшувати важливість будь-якої дії та будь-якого слова, тобто у всьому робити з мухи слона! Це непогано в роботі, однак у спілкуванні екзальтованість Рака може виводити оточуючих із себе. Спробуйте ставитись до всього з часткою гумору, інакше могутні емоції просто розірвуть вас зсередини!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має бути готовим до того, що люди навколо звертатимуть на нього підвищену увагу. Серед цих людей можуть виявитися і дуже важливі персони, від яких у житті та кар'єрі Лева багато залежить. Знаючи про це, Лев повинен постаратися у будь-якій ситуації показати себе з найкращого боку. Але навіть якщо це не вдасться, то не біда. Головне, будьте впевнені у собі, і ваша залізна впевненість передасться всім!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві необхідно стримуватися, щоб у спілкуванні з близькими людьми не перегнути ціпок! День схиляє її до запальності та загостреного самолюбства, завдяки чому Діва здатна побачити конфлікт навіть там, де його й близько немає. Там же, де він є, Діва старанно роздмухує його до краю: її здатність тиснути на найболючіші точки на висоті. Тільки велике питання – чи принесе така перемога задоволення самій Діві? Навряд чи. А якщо так, то чи варто взагалі воювати?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть відчути сильну потяг до всього нового і незвіданого! Звичні речі викликатимуть у них нудьгу, а ось пристрасть до нових місць, нових знань, нових людей загостриться до краю. Щоб задовольнити цей дослідницький свербіж, Терезам необхідно хоча б у чомусь вийти за рамки повсякденного. Нехай це буде «лише» прогулянка новою вулицею, нова книга або нова страва в меню – повірте, воно того варте!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде схильний смітити грішми! Навіть якщо він зазвичай обережно ставиться до витрат, його економність дасть збій, поступившись місцем щедрості і нерозсудливості. Особливо щедрим Скорпіон здатний бути до тих, хто йому дорогий, – він просто не в змозі ні в чому відмовити! Втім, чому б іноді й не піддатися такому безтурботному пориву? Затягнути тугіше пояси можна і потім. Скорпіон повинен слідувати за своїм серцем - але тільки в межах розумного, звісно.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде чарівний подвійно: по-перше, у своїх власних очах, і по-друге – в очах оточуючих, яким передасться його надзвичайна впевненість у собі! Харизма Стрільця допомагатиме йому і на роботі, і вдома, і у спілкуванні з людьми. Головне, не перегинати ціпок і не заноситися: якщо оточуючі побачать, що Стрілець дивиться на них зверху вниз, його перевага випарується як дим, перетворившись на непробачний недолік.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг матиме особливий магнетизм, навіть проти волі привертаючи увагу оточуючих до себе. Для цього йому не доведеться щось особливе говорити чи робити – його мовчання може виявитися не менш інтригуючим, ніж його слова. Зірки радять Козерогу використати це у своїх інтересах. Заведіть знайомство з потрібними людьми, забезпечте підтримку в якійсь справі. Або просто закрутіть голову комусь однією лише усмішкою і пильним поглядом у вічі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Мозок Водолія відкритий для нових ідей, а серце – для екстремальних емоцій! Це чудовий день для того, щоб вийти зі звичної «зони комфорту» і спробувати щось нове та гостре. Ніщо не буде розбурхувати кров Водолія сильніше, ніж балансування на межі звичного та незвичного, дозволеного та недозволеного. Флірт із незнайомцем? Неочікувана пропозиція? Екстремальний спорт? Чому б і ні? Все, що не заборонено, хоч би раз у житті треба спробувати!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Весь день у душі Риб може визрівати напругу та невдоволення. Оточуючі виводитимуть їх із себе своєю неорганізованістю, а події – раз у раз виходити з-під контролю. При цьому не обов'язково це завдасть Рибам якоїсь реальної шкоди. Їх здатний дратувати вже сам факт того, що все йде "неправильно", "не за планом". По-справжньому розрядити напругу Риб здатний лише сильний емоційний сплеск. Будь-який – чи то банальний спалах гніву, чи вир любовних пристрастей.



