    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники повідомили про перебіг усунення провалу на площі Театральній
26.05.2023  21:15   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники повідомили про перебіг усунення провалу на площі Театральній

Комунальні служби усувають провал на перехресті вулиці Сумської та площі Театральної, що утворився внаслідок сильних дощів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначають в КП «Харківські теплові мережі», пошкоджень на підземних комунікаціях не виявлено. Комунальники вже утрамбували пісок та засипали ділянку щебенем. Далі буде проведене асфальтування.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники продовжують усувати аварійну ситуацію на проспекті Гагаріна.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.05 ЖКГ Комунальні служби Харкова усувають провал, що утворився через сильні дощі 26.05 ЖКГ Харківські комунальники продовжують усувати аварійну ситуацію на проспекті Гагаріна 25.05 ЖКГ Як відбувається розмінування ліній електропередач у Харківській області
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 