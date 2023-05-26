Харківські комунальники повідомили про перебіг усунення провалу на площі Театральній

Комунальні служби усувають провал на перехресті вулиці Сумської та площі Театральної, що утворився внаслідок сильних дощів.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате, до чого ви йшли останнім часом. Навряд чи все, за що ви сьогодні візьметеся, буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.
У народному календарі 26 травня зветься Лукер'ї-Комарниці.
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