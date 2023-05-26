26.05.2023 21:05 Віталій Хінєвіч

Як отримати медичну допомогу, якщо сімейний лікар у відпустці

Якщо сімейний лікар тимчасово відсутній на робочому місці (лікарняний, відпустка тощо), керівництво медзакладу має подбати про заміну та призначити медика, який буде тимчасово виконувати функції відсутнього лікаря.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Щоб пацієнти могли спланувати свій наступний візит до лікаря, про такі новини їх мають обов’язково попереджати. Це може бути повідомлення, розміщене безпосередньо в лікарні або на вебсторінці закладу. Пацієнтів, які вже записані на прийом, можуть індивідуально інформувати в той чи інший спосіб.

Лікар на тимчасовій заміні може надавати всі послуги, що входять до пакета первинної медичної допомоги. Зокрема, здійснювати огляд, проводити консультацію, виписувати електронне направлення на потрібні аналізи чи обстеження. А в разі необхідності – сформувати в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Якщо в пацієнта є план лікування, призначений на заміну лікар цього ж закладу може виписати йому електронний рецепт на ліки в рамках програми реімбурсації згідно з планом, який створив лікуючий лікар.

У разі, якщо пацієнт все ж вирішив звернутися до іншого медзакладу для того, щоб створити новий е-рецепт на «доступні ліки», лікар цього закладу надішле запит на доступ до плану лікування. У такому разі пацієнт отримає смс з кодом підтвердження доступу та має повідомити його лікарю. Так лікар у межах цього плану лікування може виписувати електронні рецепти, направлення тощо.

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