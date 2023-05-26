26.05.2023 20:25 Віталій Хінєвіч

Пошуки Віолетти Мужечук на Харківщині: мати дівчинки каже, що дитину викрали

Дворічна дівчинка зникла ввечері 23 травня із власного двору у селі Скрипаї Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ТСН.

У Харківській області четверту добу продовжуються пошуки зниклої дворічної дівчинки Віолетти Мужечук. Десятки пошукових загонів удруге почали прочісувати ліс, провели огляд понад сотні кілометрів території.

Як повідомили правоохоронці «Телевізійній службі новин», було знайдено сліди в лісі. Тому цю територію оглядають максимально старанно.

«Але там такі чагарники, що на нашу думку дитина там не могла пройти. Але всеодно ми продивляємся», - зазначають в поліції.

Волонтери, у свою чергу, кажуть, що для пошуків місцевість села та прилеглих територій досить складна. Тут розташовані озера, болота і густа лісосмуга. Водойми обстежують уже вдруге.

Напередодні зникнення Віолетта Мужечук грала разом зі своїм братом-близнюком у власному дворі.

«Де Віолетта? Віоллетту забрали?». Я запитую: «Віоллету забрали на машині?» Він каже, що так», - каже мама дитини.

Жінка вважає, що дитину вкрали, бо того дня сусіди чули, як їхньою вулицею проїхав автомобіль, що буває рідко. А вже за півгодини батьки помітили, що дівчинка зникла.

Правоохоронці в свою чергу відпрацьовують усі версії зникнення дворічної дитини. Окремо зазначають, що пошуки триватимуть до останнього.



