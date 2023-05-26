26.05.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

На розшук Віолетти Мужечук орієнтовані всі наряди поліції

Третю добу поспіль поліцейські, волонтери, працівники ДСНС та мешканці громади прочісують місцевість, оглядають будинки та подвір’я жителів села, покинуті будівлі, луки, водоймища, ліс. Загалом до розшукових заходів залучено понад 300 людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На розшук дівчинки орієнтовані всі наряди поліції у Харкові та області. Орієнтування з прикметами розміщені у місцях масового скупчення людей, міському та міжміському транспорті, електричках, потягах, в метрополітені.

Прикмети Віолетти: на зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі.

Була одягнута у червону кофту та білі штани. Особливих прикмет не має, боїться автомобілів.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: 102, +380503055233 (черговий ВП № 2 Чугуївського РУП), (057)7308300, +380684739530 (тел. чергових частин УКР та ГУНП в Харківській області), + 380675411000 (заступник начальника УКР ГУНП в Харківській області Бойко Олег Петрович) або іншим зручним способом.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дівчинка зникла ввечері 23 травня з власного подвір'я у селі Скрипаї Чугуївського району.



