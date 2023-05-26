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26.05.2023  19:45   Віталій Хінєвіч

Комунальні служби Харкова усувають провал, що утворився через сильні дощі

Комунальники усувають провал на перехресті вулиці Сумської та площі Театральної, що утворився внаслідок сильних дощів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в КП «Харківські теплові мережі», торік на цьому місці замінили дефектну ділянку тепломагістралі. 
 
«Під асфальтування траншею засипали піском та щебенем, як і належить, згідно з нормативами. Але сильна злива вимила пісок, внаслідок чого під асфальтом утворилася порожнина. Зараз ведуться роботи з відновлення щільності засипки, а далі буде проведене асфальтування», - повідомили в ХТМ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники продовжують усувати аварійну ситуацію на проспекті Гагаріна.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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