26.05.2023 10:28 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 41 випадок зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 908 осіб. Одужало 313 317 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1204 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 26 осіб (із них 24 - мешканці міста Харкова). Десять позитивних результатів зареєстровано у Красноградському, по два – в Ізюмському та Лозівському, один – у Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 травня.



