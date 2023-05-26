Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 41 випадок зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 908 осіб. Одужало 313 317 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1204 осіб.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 26 осіб (із них 24 - мешканці міста Харкова). Десять позитивних результатів зареєстровано у Красноградському, по два – в Ізюмському та Лозівському, один – у Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 травня.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате, до чого ви йшли останнім часом. Навряд чи все, за що ви сьогодні візьметеся, буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.
У народному календарі 26 травня зветься Лукер'ї-Комарниці.
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