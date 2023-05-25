    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 травня
25.05.2023  09:50   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 43 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 867 осіб. Одужало 313 251 особа, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1229 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 36 осіб (із них 26 - мешканці міста Харкова). По три позитивних результати зареєстровано в Ізюмському та Чугуївському, один  – у Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 травня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Медицина COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 24 травня 23.05 Медицина COVID-19 в Харкові: Останні дані про кількість нових випадків на 23 травня 22.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 травня
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 