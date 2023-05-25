25.05.2023 09:50 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 43 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 867 осіб. Одужало 313 251 особа, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1229 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 36 осіб (із них 26 - мешканці міста Харкова). По три позитивних результати зареєстровано в Ізюмському та Чугуївському, один – у Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 травня.



