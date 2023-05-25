У Харкові тимчасово не курсують тролейбуси: де саме

25 травня припиняеться рух тролейбуса № 11
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, рух тролейбусів на вул. Любові Малої та вул. Плановій, на ділянці від вул. Семінарської до вул. Дудинської, буде припинений сьогодні, 25 травня, з 10:00 до 15:00.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням ремонтних робіт АТ «Харківобленерго».
У цей час тролейбус №11 не курсуватиме.
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