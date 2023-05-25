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25.05.2023  09:54   Рита Парфенова

У Харкові тимчасово не курсують тролейбуси: де саме

25 травня припиняеться рух тролейбуса № 11


t.me/citykharkivua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, рух тролейбусів на вул. Любові Малої та вул. Плановій, на ділянці від вул. Семінарської до вул. Дудинської, буде припинений сьогодні, 25 травня, з 10:00 до 15:00.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням ремонтних робіт АТ «Харківобленерго».

У цей час тролейбус №11 не курсуватиме.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023


Источник:   ХМР
 Тэги:  транспорт, тролейбус, харків
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