25.05.2023 09:54 Рита Парфенова

У Харкові тимчасово не курсують тролейбуси: де саме

25 травня припиняеться рух тролейбуса № 11



t.me/citykharkivua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, рух тролейбусів на вул. Любові Малої та вул. Плановій, на ділянці від вул. Семінарської до вул. Дудинської, буде припинений сьогодні, 25 травня, з 10:00 до 15:00.



Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням ремонтних робіт АТ «Харківобленерго».



У цей час тролейбус №11 не курсуватиме.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023



