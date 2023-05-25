25.05.2023 10:30 Рита Парфенова

Мешканці Харківщини, яка підтримувала руський мир, повідомили про підозру

На Харківщині викрито місцеву мешканку, яка публічно підтримувала «руський мир» під час окупації Куп’янщини

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Відомо, що з середини березня минулого року 53-річна мешканка окупованого на той час збройними силами рф с. Великі Хутори Куп’янського району публічно підтримувала загарбників. У розмовах з місцевим населенням підозрювана проголошувала типові кремлівські наративи і стверджувала, що «россия здесь навсегда».



Колаборантка також намагалась схилити своїх знайомих переоформлювати отримання пенсій у відповідності до російського законодавства, аби отримувати так звану «грошову допомогу» від рф у розмірі 10 тис. російських рублів.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Чугуївщині викрили прихильників «руського миру» - 55-річного чоловіка і його 57-річну дружину з села Нова Гнилиця, які підтримуівали ворога.



