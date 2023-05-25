Мешканці Харківщини, яка підтримувала руський мир, повідомили про підозру

На Харківщині викрито місцеву мешканку, яка публічно підтримувала «руський мир» під час окупації Куп’янщини
Відомо, що з середини березня минулого року 53-річна мешканка окупованого на той час збройними силами рф с. Великі Хутори Куп’янського району публічно підтримувала загарбників. У розмовах з місцевим населенням підозрювана проголошувала типові кремлівські наративи і стверджувала, що «россия здесь навсегда».
Колаборантка також намагалась схилити своїх знайомих переоформлювати отримання пенсій у відповідності до російського законодавства, аби отримувати так звану «грошову допомогу» від рф у розмірі 10 тис. російських рублів.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Чугуївщині викрили прихильників «руського миру» - 55-річного чоловіка і його 57-річну дружину з села Нова Гнилиця, які підтримуівали ворога.
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