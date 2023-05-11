11.05.2023 14:36 Дмитро Колонєй
На Харківщині чоловік та жінка активно підтримували окупантів
Подружжю прихильників ворога оголосили підозру на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, на Чугуївщині викрили прихильників «руського миру» - 55-річного чоловіка і його 57-річну дружину з села Нова Гнилиця, які підтримуівали ворога:
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активно закликали односельців підтримувати дії держави-агресорки;
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заперечувало агресію Росії;
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запевняли інших осіб, що всі руйнування відбуваються через ЗСУ та після встановлення російської влади в Україні життя покращиться;
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чоловік ремонтував військову техніку окупантів;
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спільно допомагали з житлом особовому складу загарбників;
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забезпечували їх харчовими продуктами та самогоном, який власноруч жінка варила для окупантів.
10 травня 2023 року подружжю повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
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