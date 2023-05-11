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11.05.2023  14:36   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік та жінка активно підтримували окупантів

Подружжю прихильників ворога оголосили підозру на Харківщині.

Допомогали окупантам чоловік та жінка на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, на Чугуївщині викрили прихильників «руського миру» -  55-річного чоловіка і його 57-річну дружину з села Нова Гнилиця, які підтримуівали ворога:
 
  • активно закликали односельців підтримувати дії держави-агресорки;
  • заперечувало агресію Росії;
  • запевняли інших осіб, що всі руйнування відбуваються через ЗСУ та після встановлення російської влади в Україні життя покращиться;
  • чоловік ремонтував військову техніку окупантів;
  • спільно допомагали з житлом особовому складу загарбників;
  • забезпечували їх харчовими продуктами та самогоном, який власноруч жінка варила для окупантів. 
Допомогали окупантам чоловік та жінка на Харківщині
 
10 травня 2023 року подружжю повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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