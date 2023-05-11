11.05.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці ексгумували на Харківщині труп жінки

Загибла перебувала біля власного будинку, коли окупанти почали обстріл.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 17 вересня минулого року під час ворожого обстрілу села Курилівка Куп’янського району загинула 81-річна жінка. Вона перебувала біля власного будинку, коли окупанти відкрили вогонь по населеному пункту. Потерпіла загинула на місці.

11 травня прокорор та слідчий Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області провели ексгумацію.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф обстріляли з «Торнадо» селище на Харківщині: є поранені.



