    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці ексгумували на Харківщині труп жінки
11.05.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці ексгумували на Харківщині труп жінки

Загибла перебувала біля власного будинку, коли окупанти почали обстріл.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 17 вересня минулого року під час ворожого обстрілу села Курилівка Куп’янського району загинула 81-річна жінка. Вона перебувала біля власного будинку, коли окупанти відкрили вогонь по населеному пункту. Потерпіла загинула на місці.
 
11 травня прокорор та слідчий Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області провели ексгумацію. 
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Наразі тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф обстріляли з «Торнадо» селище на Харківщині: є поранені.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.05 Надзвичайні події Справу російського військового, який вбив мешканку міста Ізюм, передано до суду 11.05 Надзвичайні події Військові рф обстріляли з «Торнадо» селище на Харківщині: є поранені (фото) 11.05 Надзвичайні події Одна людина загинула, одна постраждала: слідчі збирають докази військових злочинів на Харківщині (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 