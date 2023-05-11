11.05.2023 14:07 Рита Парфенова

Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося за останні сім днів

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2319 дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, останнього тижня, з 4 по 10 травня , було зареєстровано народження 39 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 22 хлопчиків та 17 дівчаток.



