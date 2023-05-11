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11.05.2023  14:07   Рита Парфенова

Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося за останні сім днів

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2319 дітей.

малюк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, останнього тижня, з 4 по 10 травня , було зареєстровано народження 39 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 22 хлопчиків та 17 дівчаток.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.

Источник:   ХМР
 Тэги:  діти, народилося, харків
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