Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося за останні сім днів

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2319 дітей.
Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 22 хлопчиків та 17 дівчаток.
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Намагайтеся не пускати образи в серці – вони можуть залишити довгий слід. Проте якщо зосередитися на позитивних моментах, день обіцяє виявитися дуже продуктивним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.
Цього дня в світі відзначаються неформальні святна шлунка та блаженного байдикування.
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