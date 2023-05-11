11.05.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік ударив ножем сусіда

Слідчі повідомили про підозру мешканцю Чугуївського району за нанесення тяжких тілесних ушкоджень сусіду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Злочин стався 9 травня у селі Шестакове під час застілля. В ході конфлікту зловмисник вдарив 72-річного чоловіка ножем у живіт.

Постраждалого госпіталізували до лікарні. Стан його здоров’я медики оцінюють як стабільний.

51-річного нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

10 травня слідчі відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Раніше РЕДПОСТ псиав, що на Харківщині заарештовано керівника управління фінансів при окупантах.



