Відритий чемпіонат зі спортивних танців пройде у Харкові

Відкритий чемпіонат міста-героя Харкова зі спортивних танців пройде 27 травня у ТРЦ «Нікольський».
Відкритий турнір буде проводитися вже одиннадцятий раз, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.
У танцювальному змаганні візьмуть участь танцюристи різного віку - від 3-5 років до майстрів спорту.
Отже, відкритий чемпіонат буде проводитися 27 травня на мінус 3-лму поверсі ТРЦ «Нікольський». Початок - о 12:00,
Захід пройде під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.
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