25.05.2023 11:00 Рита Парфенова

Відритий чемпіонат зі спортивних танців пройде у Харкові

Відкритий чемпіонат міста-героя Харкова зі спортивних танців пройде 27 травня у ТРЦ «Нікольський».

Відкритий турнір буде проводитися вже одиннадцятий раз, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.

У танцювальному змаганні візьмуть участь танцюристи різного віку - від 3-5 років до майстрів спорту.



Отже, відкритий чемпіонат буде проводитися 27 травня на мінус 3-лму поверсі ТРЦ «Нікольський». Початок - о 12:00,



Захід пройде під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.



