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25.05.2023  11:00   Рита Парфенова

Відритий чемпіонат зі спортивних танців пройде у Харкові

Відкритий чемпіонат міста-героя Харкова зі спортивних танців пройде 27 травня у ТРЦ «Нікольський».

Відкритий чемпіонат міста-героя Харкова зі спортивних танців

Відкритий турнір буде проводитися вже одиннадцятий раз, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.

У танцювальному змаганні візьмуть участь танцюристи різного віку - від 3-5 років до майстрів спорту.

Отже, відкритий чемпіонат буде проводитися 27 травня на мінус 3-лму поверсі ТРЦ «Нікольський». Початок - о 12:00,

Захід пройде під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському університеті ім. Каразіна відбувся День науки (фото).

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  танці, чемпіонат, харків
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