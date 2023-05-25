Штурмові гранати, які росіяни сховали на Харківщині, ЗСУ використають за призначенням (відео)

Працівники ДБР на території Харківської області знайшли ретельно замасковану схованку, у якій російські окупанти заховали реактивні штурмові гранати.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державне бюро розслідування, на території однієї з лісосмуг в Чугуївському районі були приховані штурмові гранати у кількості 18 одиниць.
За оперативною інформацією, схованку перед відступом обладнали військовослужбовці 3-го батальйону 101 полку рф.
Все озброєння, яке знайшли працівники ДБР, вилучено та буде передано до однієї з бригад ЗСУ. Наші ж захисники обіцяють використати російські снаряди за прямим призначенням.
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