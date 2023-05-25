    
Главная Новини Харкова Армія Штурмові гранати, які росіяни сховали на Харківщині, ЗСУ використають за призначенням (відео)
25.05.2023  11:31   Рита Парфенова

Штурмові гранати, які росіяни сховали на Харківщині, ЗСУ використають за призначенням (відео)

Працівники ДБР на території Харківської області знайшли ретельно замасковану схованку, у якій російські окупанти заховали реактивні штурмові гранати.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державне бюро розслідування, на території однієї з лісосмуг в Чугуївському районі були приховані штурмові гранати у кількості 18 одиниць.

За оперативною інформацією, схованку перед відступом обладнали військовослужбовці 3-го батальйону 101 полку рф.

Все озброєння, яке знайшли працівники ДБР, вилучено та буде передано до однієї з бригад ЗСУ. Наші ж захисники обіцяють використати російські снаряди за прямим призначенням.

 


Источник:   ДБР
 Тэги:  граната, зброя, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.05 Надзвичайні події Гранати знайшли в автомобілі, який їздив Харковом 17.04 Надзвичайні події На Харківщині чоловік закидав гранатами автівку та домівку сусідів 04.04 Надзвичайні події Вибух на Салтівці: у Харкові чоловік підірвав себе гранатою
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 