25.05.2023 11:31 Рита Парфенова

Штурмові гранати, які росіяни сховали на Харківщині, ЗСУ використають за призначенням (відео)

Працівники ДБР на території Харківської області знайшли ретельно замасковану схованку, у якій російські окупанти заховали реактивні штурмові гранати.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державне бюро розслідування, на території однієї з лісосмуг в Чугуївському районі були приховані штурмові гранати у кількості 18 одиниць.



За оперативною інформацією, схованку перед відступом обладнали військовослужбовці 3-го батальйону 101 полку рф.



Все озброєння, яке знайшли працівники ДБР, вилучено та буде передано до однієї з бригад ЗСУ. Наші ж захисники обіцяють використати російські снаряди за прямим призначенням.







