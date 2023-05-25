25.05.2023 12:05 Рита Парфенова
У Харкові судитимуть жінку, як відповідала за кадрове забезпечення в окупованому Ізюмі
Колаборантка працювала в окупаційній адміністрації й вела документацію.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Ізюм 46-річна місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Жінка погодилась на пропозицію окупантів та обійняла посаду «головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».
Колаборантка займалась оформленням документів співробітників псевдооргану влади, виконувала розпорядження та доручення очільника окупаційної адміністрації.
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з дізнавачами Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
Обвинувальний акт стосовно жунки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України) направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.
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