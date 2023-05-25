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25.05.2023  12:05   Рита Парфенова

У Харкові судитимуть жінку, як відповідала за кадрове забезпечення в окупованому Ізюмі

Колаборантка працювала в окупаційній адміністрації й вела документацію.

судитимуть жінку, яка працювала в окупаційній адміністрації Ізюму

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Ізюм 46-річна місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Жінка погодилась на пропозицію окупантів та обійняла посаду «головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».
 
Колаборантка займалась оформленням документів співробітників псевдооргану влади, виконувала розпорядження та доручення очільника окупаційної адміністрації.
 
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з дізнавачами Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
 
Обвинувальний акт стосовно жунки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України) направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.
 
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Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, агрессия россии
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