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25.05.2023  12:29   Рита Парфенова

Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося за останні сім днів

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2401 дитина.

дитина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, останнього тижня, з 18 по 24 травня, було зареєстровано народження 41 дитини.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 22 хлопчики та 19 дівчаток.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.


Источник:   ХМР
 Тэги:  діти, народилося, харків
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