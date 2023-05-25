25.05.2023 12:29 Рита Парфенова

Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося за останні сім днів

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2401 дитина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, останнього тижня, з 18 по 24 травня, було зареєстровано народження 41 дитини.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 22 хлопчики та 19 дівчаток.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.



