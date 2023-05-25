25.05.2023 13:04 Рита Парфенова

У Харкові підписаний меморандум для зайнять дітей боксом

Ця згода дасть змогу залучити більшу кількість дітей до занять фізичною культурою та спортом.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, підписаний меморандум про співпрацю між Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту та Благодійною організацією «Благодійний фонд «ВІАТОР».

Мета меморандуму - налагодження спільної діяльності, спрямованої на сприяння у проведенні безкоштовних тренувань з боксу для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, дітей військовослужбовців, учасників бойових дій.



Як зазначили у департаменті, це дасть змогу залучити більшу кількість дітей до занять фізичною культурою та спортом.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 травня у ТРЦ «Нікольський» пройде Відкритий чемпіонат міста-героя Харкова зі спортивних танців.



