    
Главная Новини Харкова Влада У Харкові підписаний меморандум для зайнять дітей боксом
25.05.2023  13:04   Рита Парфенова

У Харкові підписаний меморандум для зайнять дітей боксом

Ця згода дасть змогу залучити більшу кількість дітей до занять фізичною культурою та спортом.

У Харкові підписаний меморандум про безкоштовні тренування з боксу для дітей окремих категорій
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, підписаний меморандум про співпрацю між Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту та Благодійною організацією «Благодійний фонд «ВІАТОР».

Мета меморандуму - налагодження спільної діяльності, спрямованої на сприяння у проведенні безкоштовних тренувань з боксу для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, дітей військовослужбовців, учасників бойових дій.

Як зазначили у департаменті, це дасть змогу залучити більшу кількість дітей до занять фізичною культурою та спортом.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 травня у ТРЦ «Нікольський» пройде Відкритий чемпіонат міста-героя Харкова зі спортивних танців.


Источник:   ХМР
 Тэги:  бокс, меморандум, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.05 Спорт У Харкові відбудеться боксерський турнір за участі олімпійської збірної України 25.03 Спорт Боксери з Харкова готуються до Кубку мерів, який відбудеться у Познані 24.01 Спорт Харківський боксер Ярослав Харциз проведе перший професійний бій з Мар'яном Весоловським
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 