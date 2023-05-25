У Харкові підписаний меморандум для зайнять дітей боксом

Ця згода дасть змогу залучити більшу кількість дітей до занять фізичною культурою та спортом.
Мета меморандуму - налагодження спільної діяльності, спрямованої на сприяння у проведенні безкоштовних тренувань з боксу для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, дітей військовослужбовців, учасників бойових дій.
Як зазначили у департаменті, це дасть змогу залучити більшу кількість дітей до занять фізичною культурою та спортом.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 травня у ТРЦ «Нікольський» пройде Відкритий чемпіонат міста-героя Харкова зі спортивних танців.
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Переважна більшість людей сьогодні відчуватиме дивне бажання, як у казці, зробити те, що не знаю що, і піти туди, не знаю куди.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Нічний сильний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері.
Пасажирські польоти в Україні розпочалися з Харкова 25 травня 1924 року.
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