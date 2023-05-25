25.05.2023 13:34 Рита Парфенова

Будував при окупантах кар'єру від правоохоронця до директора: у Харкові судитимуть колаборанта

Головний інженер комбінату хлібопродуктів у Куп’янську добровільно пішов на співпрацю з ворогом





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Куп'янська 30-річний головний інженер комбінату хлібопродуктів вирішив будувати кар’єру. Почав з позіції «правоохоронця» – у середині травня 2022 року уклав трудовий договір з окупаційною адміністрацією та обійняв посаду наы Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».



Однак згодом обвинувачений вирішив повернутися до попередньої сфери діяльності. У серпні минулого року «Голова» так званої «ВГА Харьковской области» своїм наказом призначив чоловіка на посаду «директора» государственного предприятия «Продовольственные ресурсы», яке окупанти створили на базі цього ж українського комбінату хлібопродуктів.



Отримавши посаду «начальника», обвинувачений здійснив реєстрацію новоствореного підприємства за російським законодавством у фейковій «Налоговой службе Харьковской области». Через це вказане підприємство отримало зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора.



Після цього псевдоочільник уклав договір з окупаційною «Купянской железной дорогой» на подачу залізничних вагонів для здійснення вивезення сільськогосподарських культур зі складських приміщень та елеватора українського комбінату хлібопродуктів на територію рф.



Крім того, пособник окупантів збирався безоплатно передати представнику підприємства з м. Ростов-на-Дону рф пшеницю врожаю 2021 року. Однак повноцінній реалізації плану з передачі українського врожаю державі-агресорці завадили ЗСУ, які деокупували Куп’янськ.



Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки затримала 40-річного приватного підприємця з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур.



