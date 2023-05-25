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25.05.2023  14:39   Рита Парфенова

На Харківводоканалі працює унікальна ділянка для поточних ремонтів

Комунальний заклад вже багато років експлуатує власне виробництво різних запчастин та деталей.

ливарно-заготівельна ділянка КП Харківводоканал

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканалі», на ливарно-заготівельній ділянці комунального підприємства «Харківводоканал» за зміну виготовляється 35 ремонтних комплектів.

Власне виробництво різних запчастин та деталей, з їх подальшою установкою, дозволяє підтримувати обладнання у справному стані.

«Дільниця унікальна і є єдиною серед профільних підприємств в Україні. У роботі використовуємо надійну, перевірену десятиліттями технологію лиття. Продукція, що випускається, дозволяє не тільки якісно відновлювати насосні агрегати, запірну арматуру, водорозбірні колонки та пожежні гідранти, а й суттєво економити ресурси. До того ж, через певні обставини, деякі вкрай необхідні запчастини та деталі для нашого виробничого обладнання вже давно знято із серійного виробництва», – розповів начальник цеху з ремонту та технічного обслуговування обладнання Олександр Берзон.

Також начальник цеху повідомив, що продукція цеху дуже потрібна на підприємстві. У планах – механізувати деякі виробничі операції, що дозволить збільшити випуск продукції.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усувають аварії.






 


Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  харковводоканал, харков
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