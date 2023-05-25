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25.05.2023  09:36   

Чоловіка в розшуку за крадіжку виявили в метро Харкова

Затримано мешканця Харківщини, якого розшукували київські правоохоронці.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, на одний зі станцій метро співробітники відділу поліції, що працюють у метрополітені, виявили 28-річного жителя Харківської області, який перебував у розшуку Деснянським управлінням поліції ГУНП в м. Києві за вчинення крадіжки.

Інформація про це була передана ініціатору розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.

 

 


Тэги:  розшук, поліція, харків
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