Чоловіка в розшуку за крадіжку виявили в метро Харкова

Затримано мешканця Харківщини, якого розшукували київські правоохоронці.
За його словами, на одний зі станцій метро співробітники відділу поліції, що працюють у метрополітені, виявили 28-річного жителя Харківської області, який перебував у розшуку Деснянським управлінням поліції ГУНП в м. Києві за вчинення крадіжки.
Інформація про це була передана ініціатору розшуку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.
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