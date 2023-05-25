25.05.2023 08:55 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 25 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 23 по 24 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували шість пожеж.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, одна пожежа сталася внаслідок обстрілів з боку країни-агресора.

О 08:47 рятувальники 14-ї та 44-ї ДПРЧ виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Вона виникла у складських приміщеннях деревообробного цеху у с. Кучерівка Петропавлівської громад. Її площа склала 200 кв.м. О 09:30 вогнеборці локалізували вогонь, ліквідували о 10:47.



Також рятувальники здійснили 5 виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів:

О 08:08 рятувальники 12-ї ДРПЧ виїхали на обстеження території сіл Плоске і Голубівка Великобурлуцької громади, які зазнали ворожих ударів вночі проти 24 травня. Зафіксоване знищення господарчих споруд, сільгосптехніки, пошкодження житлових будинків.

О 15:00 бійці 47-ї ДПРЧ працювали у м. Вовчанську, також обстежуючи обстріляного ворогом території. Пошкоджень зазнали дошкільний навчальний заклад, 3 приватних маєтки і вантажівка.

Значних ударів зазнало місто Куп’янськ. На його обстеження рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили 3 рази поспіль: о 19:45, о 20:42 та о 23:35. Загалом в місті ворог завдав збитків дитячому садку, 2-м житловим п’ятиповерхівкам і газовим комунікаціям.

Загалом протягом доби з 24 по 25 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

2 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена обстрілами з боку окупантів;

5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

13 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

Постраждалих в жодному випадку не виявлено.

Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф завдали ракетного удару по село Циркуни Харківського району близько третьої години ночі 25 травня.









