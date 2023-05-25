Харківщина на ранок 25 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 23 по 24 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували шість пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, одна пожежа сталася внаслідок обстрілів з боку країни-агресора.
О 08:47 рятувальники 14-ї та 44-ї ДПРЧ виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Вона виникла у складських приміщеннях деревообробного цеху у с. Кучерівка Петропавлівської громад. Її площа склала 200 кв.м. О 09:30 вогнеборці локалізували вогонь, ліквідували о 10:47.
Також рятувальники здійснили 5 виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів:
Загалом протягом доби з 24 по 25 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
Постраждалих в жодному випадку не виявлено.
Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф завдали ракетного удару по село Циркуни Харківського району близько третьої години ночі 25 травня.
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