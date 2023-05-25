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25.05.2023  08:24   Рита Парфенова

Куди поцілили ракети, від яких прокинувся Харків, розповіли в ХОВА

Рійськові рф завдали чергового ракетного удару по Харківщині близько третьої години ночі 25 травня.


t.me/synegubov
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під ракетним ударом окупантів минулої ночі було село Циркуни Харківського району.
 
«Ракета, попередньо С-300, влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено ясла-садок, два 5-поверхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру.

Внаслідок ударів БПЛА в с. Плоске Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, знищено 2 господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, пошкоджено будівлю школи.

У с. Кучерівка Куп'янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на 2 складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех.

В с. Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено дитячий садок та 3 житлові приватні будинки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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