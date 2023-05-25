Куди поцілили ракети, від яких прокинувся Харків, розповіли в ХОВА

Рійськові рф завдали чергового ракетного удару по Харківщині близько третьої години ночі 25 травня.
Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів.
Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено ясла-садок, два 5-поверхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру.
Внаслідок ударів БПЛА в с. Плоске Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, знищено 2 господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, пошкоджено будівлю школи.
У с. Кучерівка Куп'янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на 2 складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех.
В с. Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.
У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено дитячий садок та 3 житлові приватні будинки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.
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