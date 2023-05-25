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25.05.2023  08:15   Рита Парфенова

На Харківщині військові рф намагаються наступати й завдають авіаудари по населеним пунктам

Загарбники продовжують вести бойові дії на Куп’янському напрямку з метою покращити своє тактичне положення.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

Минулої доби ворог вкотре намагався просунутися в районі Масютівки, але зазнав чергової невдачі та поніс втрати.

Завдав авіаудару в районі Кислівки.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли дев'ять населених пунктів:

  • Бударки,
  • Ветеринарне,
  • Вовчанськ,
  • Гатище,
  • Зелене,
  • Землянки,
  • Липці,
  • Огірцеве,
  • Уди.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали  дев'ять населених пунктів:

  • Берестове,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Кам’янка,
  • Красне
  • Перше,
  • Рідкодуб,
  • Строївка,
  • Табаївка.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 травня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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