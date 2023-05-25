На Харківщині військові рф намагаються наступати й завдають авіаудари по населеним пунктам

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Гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Переважна більшість людей сьогодні відчуватиме дивне бажання, як у казці, зробити те, що не знаю що, і піти туди, не знаю куди.

Прогноз погоди у Харкові на 25 травня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Нічний сильний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері.