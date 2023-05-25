На Харківщині військові рф намагаються наступати й завдають авіаудари по населеним пунктам

Загарбники продовжують вести бойові дії на Куп’янському напрямку з метою покращити своє тактичне положення.
Минулої доби ворог вкотре намагався просунутися в районі Масютівки, але зазнав чергової невдачі та поніс втрати.
Завдав авіаудару в районі Кислівки.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли дев'ять населених пунктів:
На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали дев'ять населених пунктів:
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Переважна більшість людей сьогодні відчуватиме дивне бажання, як у казці, зробити те, що не знаю що, і піти туди, не знаю куди.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Нічний сильний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері.
Пасажирські польоти в Україні розпочалися з Харкова 25 травня 1924 року.
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