25.05.2023 08:00 Рита Парфенова

Вознесіння Господнє: традиції, прикмети та заборони свята

Сьогодні – одне з найбільших християнських свят, яке святкується на сороковий день після Великодня – Вознесіння Господнє.

Назва цього свята передає суть та зміст урочистості. Згідно з Писанням, на сороковий день після святкування євреями Великодня Ісус Христос пішов зі своїми апостолами на Олеонську гору. Там він відокремився від землі і в хмарі піднявся просто на небеса. Після цього син Бога зайняв місце праворуч від свого улюбленого Батька і приготувався правити над всією Землею. Відповідно, Вознесіння Господнє можна вважати гарантією того, що душі людей будуть врятовані від гріха і смерті і будуть підніматися на небеса.



Число "40" - не випадкове. У всій Священній історії це був час закінчення великих подвигів. За законом Мойсеєва в 40-й день немовлята повинні були приноситись батьками до храму Господа. І тепер у сороковий день після Воскресіння, ніби після нового народження, Ісус Христос мав увійти до небесного храму Свого Батька як Спаситель людства.

Традиції свята

На Вознесіння Господнє у православних храмах проводиться урочиста служба, віруючі зранку йдуть до церкви.



Вважалося, що в період з Великодня до Вознесіння воріт потойбічного світу відкриті, і душі померлих могли вільно перебувати серед живих. У зв'язку з цим небажаною була відмова подавати милостиню жебракам. Саме Вознесіння вважалося також і поминальним днем.



На згадку про Вознесіння Господнє пекли великі довгасті пироги, верхня кірка яких викладалася впоперек поперечинами (не більше семи, оскільки вважалося, що є сім небес). Ці пироги приносилися до церкви, і над ними робили молебні, після чого одна частина їх віддавалася притчу, а інша – жебракам. Ці пироги називалися драбинками, сходами, драбинами.



Дівчата і жінки збиралися в будинку без чоловіків і смажили велику яєчню, промовляючи молитви, щоб захистити посіви та худобу від хвороб.



На традиції свята вплинули і язичницькі звичаї. Так, вважалося, що на Вознесіння закінчується весна і настає літо. Тобто заморозків більше не буде і можна починати купатися у річках та водоймах. Наші предки на Вознесенні палили багаття та влаштовували народні гуляння з хороводами.

Що не можна робити

За церковними завітами у Вознесіння не варто займатися тяжкою фізичною працею. Крім того, не можна виносити з дому сміття та начхати на землю.



Крім того, у Вознесіння з Храму виносять плащаницю, тож вітання «Христос Воскрес!» від цього дня не вживається.

Прикмети

Вважалося, що ранкова роса, зібрана до сходу Сонця на Вознесіння, мала цілющі властивості.



Холод і дощ на Вознесіння вважався поганим знаком – передбачалося, що це обіцяє неврожай та хвороби худоби.



