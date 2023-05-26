На Харківщині розслідують смерть чоловіка від вибуху

Поліція розслідує обставини загибелі чоловіка внаслідок детонації вибухонебезпечного У Харківській області.
25 травня було отримано повідомлення до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП щодо смертельної трагедії, пов'язаної зі вибухом невідомого вибухового пристрою в селі Протопопівка.
Жертвою вибуху став чоловік, який перевозив невідомий вибуховий пристрій на мотоциклі. Дорогою він підірвався, отримавши смертельні травми.
На місці події отримав поранення 46-річний місцевий мешканець, який проходив повз. Його було доставлено до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги.
З метою розслідування цієї події слідчі відкрили кримінальне провадження згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення законів і звичаїв війни.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате, до чого ви йшли останнім часом. Навряд чи все, за що ви сьогодні візьметеся, буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
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