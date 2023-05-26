На Харківщині розслідують смерть чоловіка від вибуху

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

25 травня було отримано повідомлення до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП щодо смертельної трагедії, пов'язаної зі вибухом невідомого вибухового пристрою в селі Протопопівка.

Жертвою вибуху став чоловік, який перевозив невідомий вибуховий пристрій на мотоциклі. Дорогою він підірвався, отримавши смертельні травми.

На місці події отримав поранення 46-річний місцевий мешканець, який проходив повз. Його було доставлено до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

З метою розслідування цієї події слідчі відкрили кримінальне провадження згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення законів і звичаїв війни.

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі на 26 травня військові рф завдали ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по містам Мерефа та Ізюм у Харківській області.