26.05.2023 11:21 Рита Парфенова

Відео наслідків атаки дронів на Харківщині показали в прокуратурі

Уночі на 26 травня у Харківській області зафіксовано запуск щонайменше 18 дронів-камікадзе "Шахед".





Про це повідовляє РЕДПОСТ за посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.



За словами Чубенка, вночі ворог запустив близько 18 БПЛА "Шахед" по Харківській області.



Під ударом знаходилися Харківський та Ізюмський райони. Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, адміністративні будівлі та цивільні будинки. Станом на 9:00 постраждалих або загиблих осіб немає.



За фактом обстрілів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 48 КК України (порушення законів та звичаїв війни). На місці працюють слідчі та прокурори, які фіксують збитки та факти воєнних злочинів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі на 26 травня військові рф завдали ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по містам Мерефа та Ізюм у Харківській області.



