23.02.2024 21:26 Рита Парфенова

Жінку побили кулаками та ногами: поліція Харкова затримала нападників

У Харкові двоє чоловіків жорстоко побили свою сусідку, наносячи їй удари кулаками в голову і побивши ногами. Сусід, який намагався захистити жінку, теж отримав численні травми.



Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Свідок інциденту, мешканець того ж будинку, де трапилася бійка, звернувся до поліції. Він розповів, що 21 лютого близько 12:00 двоє чоловіків побили 58-річну сусідку. Заявник намагався втрутитися, захищаючи постраждалу, і також постраждав.

Дільничні поліцейські оперативно прибули на місце події та затримали нападників, яким виявилися 54 та 65-річні мешканці району, один із них має судимість.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Зловмисників затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення вирішується.

За скоєне їм загрожує тюремне ув'язнення на строк до 7 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові повідомлено про підозру чоловіку, який укладав договори ремонту, при цьому не мав намірів виконувати будь-які роботи та повертати отримані кошти.