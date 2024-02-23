Жінку побили кулаками та ногами: поліція Харкова затримала нападників

У Харкові двоє чоловіків жорстоко побили свою сусідку, наносячи їй удари кулаками в голову і побивши ногами. Сусід, який намагався захистити жінку, теж отримав численні травми.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
Свідок інциденту, мешканець того ж будинку, де трапилася бійка, звернувся до поліції. Він розповів, що 21 лютого близько 12:00 двоє чоловіків побили 58-річну сусідку. Заявник намагався втрутитися, захищаючи постраждалу, і також постраждав.
Дільничні поліцейські оперативно прибули на місце події та затримали нападників, яким виявилися 54 та 65-річні мешканці району, один із них має судимість.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Зловмисників затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення вирішується.
За скоєне їм загрожує тюремне ув'язнення на строк до 7 років.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові повідомлено про підозру чоловіку, який укладав договори ремонту, при цьому не мав намірів виконувати будь-які роботи та повертати отримані кошти.
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Ви маєте великий творчий потенціал, інтуїцію та яскраві емоції, що впливають на дії оточуючих, тому вам легше відчувати свої бажання і почуття. Рекомендується бути критичним до чужих впливів і зберігати критичне мислення.
У Харкові сонце цього дня рідко з'являтиметься з-за хмар, а опадів не передбачається.
Щороку у багатьох країнах світу відзначають День порозуміння та миру, який з'явився в 1995 році.
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