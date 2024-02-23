Міська делегація Харкова обговорила співпрацю з мерією Познані

Представники Департаменту міжнародного співробітництва та Департаменту з питань сім’ї, молоді та спорту під час візіту до Познані зустрілися з директором відділу розвитку міста та міжнародної співпраці Івоною Матущак-Шульц, щоб обговорити спільні ініціативи у сферах спорту та освіти. Також розглядалися можливості обміну досвідом між представниками різних підприємств критичної інфраструктури. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.

Окрім цього, відбулася зустріч з віце-мером міста Познань, під час якої представники Харківської міськради висловили подяку за підтримку та обговорили потреби міста. Розмовляли про можливості розвитку харківської метрошколи та підземної школи, а також про необхідність удосконалення критичної інфраструктури.

Ці зустрічі стали частиною навчально-тренувального збору міст-побратимів Харкова та Познані з боксу. Завершиться подія Кубком мерів міст-побратимів, який відбудеться 24 лютого і під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.

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