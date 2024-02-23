    
Главная Новини Харкова Політика Міська делегація Харкова обговорила співпрацю з мерією Познані
23.02.2024  20:43   Рита Парфенова

Міська делегація Харкова обговорила співпрацю з мерією Познані

Делегація міськради Харкова провела зустріч з мерією міста Познань, під час якої обговорювалися питання співпраці між містами.

Міська делегація Харкова обговорила співпрацю з мерією Познані

Представники Департаменту міжнародного співробітництва та Департаменту з питань сім’ї, молоді та спорту під час візіту до Познані зустрілися з директором відділу розвитку міста та міжнародної співпраці Івоною Матущак-Шульц, щоб обговорити спільні ініціативи у сферах спорту та освіти. Також розглядалися можливості обміну досвідом між представниками різних підприємств критичної інфраструктури. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.

Окрім цього, відбулася зустріч з віце-мером міста Познань, під час якої представники Харківської міськради висловили подяку за підтримку та обговорили потреби міста. Розмовляли про можливості розвитку харківської метрошколи та підземної школи, а також про необхідність удосконалення критичної інфраструктури.

Ці зустрічі стали частиною навчально-тренувального збору міст-побратимів Харкова та Познані з боксу. Завершиться подія Кубком мерів міст-побратимів, який відбудеться 24 лютого і під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що боксери з Харкова розпочали підготовку у Польщі до Кубку мерів.
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.02 Виставки, ярмарки Харківські фотографи представили виставку «ЛЮТИЙ LIFE. ПАРАЛЕЛІ»   23.02 ЖКГ У три тисячі осель Харкова відновили газопостачання 23.02 Надзвичайні події Жінку побили кулаками та ногами: поліція Харкова затримала нападників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 