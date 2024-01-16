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16.01.2024  21:21   Дмитро Колонєй

Готуємо картопляні кульки із сиром

Проста і смачна закуска готується з мінімуму інгредієнтів і сподобається як дорослим, так і дітям.

 
Як пише РЕДПОСТ, м'які всередині, але рум'яні та хрумкі зовні – картопляні кульки нікого не залишать байдужим. А щоб сир точно не витікав, панування має бути щільним.
 

Картопляні кульки із сиром

 

Продукти:

 

  • 500 г картопляного пюре,
  • 100 г твердого сиру,
  • 150 г панірувальних сухарів,
  • 100 г борошна,
  • 2 яйця,
  • 50 мл молока,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Приготувати картопляне пюре.
  2. Змішати картопляне пюре з одним яйцем, 90 г борошна та спеціями до смаку.
  3. Залишити масу на 15 хвилин
  4. Сформувати кульки.
  5. У кожну із них вкласти по кубику сиру, щоб він був усередині.
  6. Збити яйце, що залишилося, борошно і молоко.
  7. Вмочити картопляні кульки в кляр
  8. Обваляти в сухарях.
  9. Обсмажити їх до рум'яності у фритюрі
  10. Подавати до столу.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати м'ясний хліб із вареними яйцями.

 

Тэги:  рецепт, закуска, картопля, сир, молоко, борошно
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